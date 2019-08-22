Беглов нашел недочеты на станции метро «Дунайская»

Санкт-Петербург, 22 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился впечатлениями от инспекции трех новых станций Фрунзенского радиуса, которые планируется открыть к 1 сентября. По его словам, на одном из участков он обнаружил некоторые проблемы.

«Станция «Проспект Славы» готова на 98%. О «Южной» можно сказать то же самое — 97%. Отставание, конечно, по «Дунайской». Мы внимательно посмотрели: там нужно принимать серьезные меры, есть определенный брак. Я обратил на это внимание, чтобы все вопросы, которые мы обсудили по станции метро «Дунайская», были ликвидированы, и она была открыта вместе с остальными станциями, — заявил Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

Беглов добавил, что если в работе строителей метро будут обнаружены серьезные дефекты, открытие станций будет отложено. Так же власти Петербурга поступят, если появятся сомнения в безопасности сдаваемых объектов.

По словам петербургского градоначальника, в течение пяти следующих лет в Петербурге будут открыты еще семь новых станций метро.

К 1 сентября в Петербурге должны появиться три новых станции метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Ранее «Метрострой» провел пробный запуск поезда на новом участке Фрунзенского радиуса.

Отметим, что еще 10 июля в Смольном состоялось заседание правительства с участием главы Петербурга Александра Беглова. Он поручил руководителю «Метростроя» Николаю Александрову выполнить все работы точно в срок и открыть новые станции к 1 сентября.