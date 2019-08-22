Беглов рассказал, что 36 тысяч человек обратились в социальные службы Петербурга

Санкт-Петербург, 22 августа. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о работе службы социальных участковых, которая появилась в городе с 1 июля.

Ее сотрудники оказывают помощь гражданам, которые оказались в сложной ситуации, а также координирует работу социальной службы, транспортной службы и многих других.

«Служба только начинает свою работу, есть какие-то шероховатости, но до конца года мы ее отладим. На сегодняшний день в социальную службу обратилось 36 тысяч человек», — заявил градоначальник.

Он подчеркнул, что социальные участковые будут работать в каждом районе. В настоящий момент 21 тысячи граждан было оказано содействие, девять тысяч граждан находятся на учете, две тысячи — на постоянном контроле.

Ранее глава Северной столицы рассказал о благоустройстве дворов города. По его словам, запланирован ремонт 500 дворов, 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов. Кроме того, будут установлены 40 дополнительных детских площадок. Беглов также подчеркнул, что еще 1500 дворов нуждаются в благоустройстве.

Напомним, градоначальник Северной столицы ранее заявил, что необходимо создать специальные зоны для молодежи и людей старшего поколения, чтобы им было комфортно находиться в городских парках.