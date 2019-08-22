Беглов отметил успехи проекта «Родной район»

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» рассказал, что участники проекта «Родной район» прислали 400 тыс. инициатив, касающихся развития различных городских территорий.

По словам Беглова, в заявках петербуржцев чаще всего идет речь о дорогах, медучреждениях и вопросах благоустройства. Поддержали жители города и идею властей о фонтанах: «они просят ремонтировать и открывать новые фонтаны».

Градоначальник уточнил, что выбранные предложения будут учтены в бюджете на 2020 год.

Беглов подчеркнул, что именно активность жителей заставила его принять решение о выделении дополнительные средств на конкурс в рамках «Родного района». Изначально власти собирались выделить району-победителю 100 млн рублей на развитие. Однако позже было принято решение выделить еще 50 млн за второе место и 25 млн за третье.

Ранее в рамках передачи глава города сообщил, что в 2019 году в Петербурге отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов, установят 40 дополнительных детских площадок. По его словам, 1500 дворов еще нуждаются в благоустройстве, поэтому в следующем году правительство продолжит начатую работу.