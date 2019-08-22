Беглов рассказал, что на стенах музея Достоевского появятся мультимедийные проекции

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что стены музея Достоевского в Кузнечном переулке будут украшены тематическими мультимедийными проекциями.

По его словам, изображения по произведениям писателя будут спроецированы на торце здания. Беглов рассказал, что авторы проекта обсудили идею с главным художником города, в настоящий момент проводятся консультации с сотрудниками музея.

Врио губернатора подчеркнул, что сквер возле здания, где ранее хотели построить пятиэтажное здания, трогать не будут. Правительство Петербурга занимается поиском дополнительных площадей для музея Достоевского, сообщает телеканал «78».

Ранее Александр Беглов поблагодарил активистов, которые вступились за спасение парка Малиновка. Там хотели построить храм, однако местные жители выступили против сокращения зоны зеленых насаждений. Градоначальник внес в Заксобрание законопроект, возвращающий парк в защитную зону.