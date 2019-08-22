Беглов рассказал о ходе благоустройства петербургских дворов

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Северной столицы Александр Беглов сообщил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд», что 1500 дворов в городе нуждаются в благоустройстве.

Градоначальник уточнил, что в 2019 году отремонтируют 500 дворов и более 300 детских и спортивных площадок, а также 48 парков и садов, установят 40 дополнительных детских площадок.

По его словам, 1500 дворов еще нуждаются в благоустройстве, поэтому в следующем году правительство продолжит начатую работу. По словам Беглова, сэкономленные в ходе реализации программы благоустройства 32 млн рублей пойдут на детские и спортивные площадки. Глава города подчеркнул, что их количество нужно увеличивать.

Ранее сообщалось, что Беглов считает необходимым создать удобные условия не только для детей. Он также хочет создать специальные зоны для молодежи и представителей старшего поколения, чтобы они чувствовали себя комфортно в городских парках.