Беглов поблагодарил активистов, вступившихся за парк Малиновка

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Северной столицы Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» поблагодарил активистов, боровшихся за спасение парка Малиновка.

В парке Малиновка хотели построить храм. Однако местные жители выступили против сокращения зоны зеленых насаждений. Противостояние длилось несколько лет. На днях Беглов внес в Заксобрание законопроект, который возвращает спорный участок в защитную зону. Таким образом вопрос о переносе места возведения церкви был окончательно закрыт.

Уже после решения вопроса оппозиционные депутаты решили провести митинг в «защиту» Малиновки. Комментируя данную инициативу, градоначальник отметил, что ничего плохого в этом не видит.

«Они тоже хотят сделать какие-то хорошие дела. Они делают их так, как умеют это делать. Кто-то митинги проводит, кто-то деревья сажает, кто-то скамейки починит. По-разному бывает. Но они тоже хотят услышать благодарные слова в свой адрес. Я хотел бы всем активистам, депутатам, политикам сказать спасибо, совершенно искренне. Если бы вы этими вопросами не занимались, то они бы еще долго решались», — заявил глава Петербурга.

Он подчеркнул, что вопрос о переносе места под храм решен окончательно.

В минувшую среду протоирей Петр Мухин сообщил Федеральному агентству новостей, что правительство Петербурга и церковь договорились выделить для строительства храма, который планировали возвести в парке Малиновка, земельный участок поблизости. По его словам, выбранная территория не обременена никакими обязанностями парковых зеленых насаждений. В настоящее время участок, как указал Мухин, подготавливают к размещению на нем православного храма.