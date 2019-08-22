На страницу Беглова во «ВКонтакте» поступило 32 тысячи обращений петербуржцев

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» рассказал, как ему в работе помогает его официальная страница в социальной сети «Вконтакте».

«Правильное было решение открыть страничку. Она очень помогает и жителям, и мне разбираться может в простых, но очень важных вопросах», — сообщил градоначальник.

Он уточнил, что за пять месяц с момента открытия страницы поступило 32 тысячи обращений. К этому моменту команда Беглова ответила на 30 тысяч обращение.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы Петербурга есть специальный монитор, на котором он смотрит видеообращения жителей города. На экран монитора выводятся все сообщения, которые поступают на имя врио губернатора на его странице в соцсети «ВКонтакте». Беглов подчеркивает, что у него есть возможность отслеживать, какие из просьб петербуржцев уже выполнены, а какие — находятся на стадии рассмотрения.