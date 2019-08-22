Беглов помог блокадникам, оказавшимся в сложной ситуации из-за управляющей компании

Санкт-Петербург, 22 августа. После обращения к главе Петербурга Александру Беглову, удалось решить вопрос с отсутствием холодной воды в квартире на Васильевском острове, где проживали пенсионеры-блокадники.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» сообщили, что семья блокадников в одном из домов Василеостровского района два года прожила без холодной воды. Это произошло из-за того, что в 2017 году слесарь управляющей компании решил вопрос с регулярными протечками полным отключением холодного водоснабжения. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как 86-летняя Валентина Иванова сообщила о свое беде в редакцию программы «Петербург. Новый взгляд».

Глава города назвал данный факт вопиющим.

«Никто даже и не говорил, что у людей нет воды. Могли бы соседи, родные или близкие сказать. Уже давно бы навели порядок. Это скромность наших пожилых людей, особенно блокадников. Они никого не хотят беспокоить. Но плохо, что не обращали на эту проблему внимания коммунальщики», — отметил он.

После обращения к градоначальнику проблема была решена за два дня: УК заменила проблемную трубу.

В конце июля Беглов подписал распоряжение о покупке квартир, которые будут переданы сиротам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны. Петербургские власти на эти цели выделили 1,7 млрд рублей. В общей сложности бюджет 2020 года предусматривает выделение более 8,4 млрд рублей на закупку квартир для социально незащищенных граждан.