«Зенит» и Эрмитаж объединились для благотворительной акции

Санкт-Петербург, 22 августа. Футболисты и главный тренер «Зенита» вместе с Эрмитажем приняли участие в благотворительной акции «Синий квадрат». Как сообщается на официальном сайте клуба, спортсмены попробовали свои силы в супрематизме.

Футболисты «Зенита» Михаил Кержаков, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Дуглас Сантос, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Далер Кузяев вместе с главным тренером клуба Сергеем Семаком поучаствовали в благотворительной акции «Синий квадрат». Они объединились с Эрмитажем, чтобы создать собственные варианты известной картины начала XX века «Черный квадрат», написанной Казимиром Малевичем.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский лично встретил команду «Зенита» и провел экскурсию по экспозициями. Во время знакомства с различными экспонатами глава музея уделил особое внимание произведению Малевича, которое изначально было скандальным и стало величайшим только по прошествии многих лет.

Зенитовцы воплотили на холстах свои идеи квадратов, использовав только синий цвет, олицетворяющий светлое будущее, голубой, символизирующий надежду, и белый – энергетический цвет. В дальнейшем произведения футболистов будут участвовать в аукционе, все средства с которого пойдут на благотворительность.