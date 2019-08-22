Новые электробусы «Сириус» впервые запустят в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Первые испытания электробусов «Сириус» пройдут на дорогах Петербурга. Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», именно петербуржцам выпал шанс опробовать новый общественный транспорт.

Жители Петербурга смогут первыми в России испытать электробусы «Сириус» в условиях города. Как передают «Невские новости», транспорт будет функционировать на привычных петербургских маршрутах. Каждый электробус может вместить 90 пассажиров. Также внутри есть необходимое оборудование для комфортного передвижения маломобильных граждан.

Известно, что электробусы были произведены вологодской компанией АО «Стройтранс». Они оснащены ночной подзарядкой и электрическим двигателем, а также могут развить автономную скорость до 240 километров в час. Внутри каждого такого транспорта есть системы мультимедии и климат-контроля.

Отметим, что электробусы «Сириус» будут ездить по 128 маршруту. На этом направлении уже ходят десять автобусов с ночной зарядкой.