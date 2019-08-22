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Беглов заявил, что все диаспоры и национальности способствуют развитию Петербурга

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Беглов заявил, что все диаспоры и национальности способствуют развитию Петербурга

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов провел встречу с руководителями национально-культурных городских автономий. Он заявил, что все национальности и диаспоры помогают Северной столице развиваться.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудил с руководителями национально-культурных автономий города и местными представителями российских регионов развитие Северной столицы. Как передают «Невские новости», встреча прошла в «Санкт-Петербургском Доме национальностей».

Беглов отметил, что различные национальности помогают городу становиться только лучше. Также он поблагодарил представителей за то, что они продолжают сохранять язык и культуру своих народов.

Перед встречей градоначальник лично наградил победителей детского конкурса за лучшие рисунки, созданные ко Дню российского флага.

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