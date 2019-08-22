Эксперт объяснила значимость праздничных мероприятий в Колпино на День флага России

Санкт-Петербург, 22 августа. Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России, важны для россиян, поскольку позволяют гражданам выразить любовь к родине и проявить гражданскую позицию, заявила член совета молодежи при главе администрации Колпинского района Юлия Булахова.

День государственного флага России отмечают 22 августа. По этому случаю в Колпино пройдут праздничные мероприятия. Молодежь пронесет по городу полотно российского флага, также горожане поучаствуют в велопробеге.

Булахова отметила, что государственный флаг является не только главным символом государства, но и своеобразной летописью.

«Важно, что именно молодые колпинцы с достоинством и должным уважением пронесут российский флаг по улицам города Колпино, города воинской славы, выражая этим патриотизм, любовь к своей великой Родине, проявляя активную гражданскую позицию немаловажную для подрастающего поколения», — сказала она в беседе с «Невскими новостями».

Член Совета молодежи отметила, что такие праздничные мероприятия знакомят подрастающее поколение с государственными символами и их историей.

Кроме того, по словам специалиста, молодежь — важный ресурс государства. По ее мнению, если молодые жители города будут знать историю, то они будут способны направлять силы и энергию на развитие своего края и страны.

Булахова добавила, что власти очень тщательно подходят к организации праздничного мероприятия. По ее словам, разрабатывается программа на нескольких площадках, которая учитывает интересы всех групп населения.