Эксперт объяснил, почему высокий рейтинг Беглова не снизится перед выборами

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что высокие рейтинговые показатели временно исполняющего обязанности руководителя Северной столицы Александра Беглова не должны упасть перед выборами главы города 8 сентября.

По словам председателя ФоРГО, рейтинги у Беглова были хорошие и несколько месяцев назад, и сейчас. Он обратил внимание на активность соперников и предположил, что едва ли ожидаются какие-либо изменения в показателях.

«Учитывая активность оппонентов Беглова, сложно предположить, что там произойдет какое-то изменение текущих показателей», — подчеркнул он во время круглого стола, посвященного предстоящему единому дню голосования.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию в Северной столице, как указал эксперт, «должен поменяться сценарий кампании и стремительно измениться активность оппонентов Беглова», передает ТАСС.

Напомним, выборы главы Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября. В перечне значатся четыре кандидата: временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, продюсер и кинорежиссер Владимир Бортко от партии КПРФ, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и выдвинутый от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов.