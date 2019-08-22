Маленькая девочка пострадала в результате ДТП на улице Савушкина в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Жесткая авария случилась на пересечении улицы Савушкина и Карельского переулка в Петербурге. Как сообщает источник, в результате ДТП пострадал ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Карельского переулка и улицы Савушкина. Как передают «Невские новости», на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля. Одна машина въехала в заднюю часть другой и полностью смяла багажник. Маленькая девочка находилась на заднем сидении в том автомобиле, в которую въехали.

Известно, что ребенка достали из машины с многочисленными травмами. В настоящее время пострадавшую девочку осматривают медицинские работники. Также из красного автомобиля, у которого смяло багажник, вытащили еще одного травмированного человека.

Машиной, которая с бешеной скоростью влетела в заднюю часть красного автомобиля, управлял пьяный мужчина. Полицейские задержали виновника ДТП, который кричал, пока его уводили с места аварии. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения во время происшествия.

Отметим, что на месте происшествия сейчас работают реанимация и две кареты скорой помощи. Кроме того, на пересечение Савушкина и Карельского переулка прибыли сотрудники МЧС. Движение трамваев на данном участке остановлено.