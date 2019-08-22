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Легендарное шоу гигантских китайских световых фонарей привезли в Петербург

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Легендарное шоу гигантских китайских световых фонарей привезли в Петербург

Санкт-Петербург, 22 августа. Шоу гигантских световых фонарей привезли в Петербург из Китая. Официальное открытие фестиваля пройдет в пятницу, 23 августа, в Приморском парке Победы на Крестовском острове. 

В церемонии примут участие представители КНР. В Северной столице выставка будет работать до 13 октября. По словам организаторов, до 25 августа гости фестиваля смогут увидеть выступления танцевальных коллективов Китая, номера с национальными ростовыми куклами и акробатами. Кроме того, в развлекательной программе есть много действительно уникальных мастер-классов. Неподалеку от выставки работает фуд-корт, где все желающие смогут попробовать блюда традиционной китайской кухни. 

Легендарное шоу гигантских китайских световых фонарей привезли в Петербург

Световые фигуры, представленные на шоу, создала китайская компания Haitian Culture. Над каждым объектом трудились десятки мастеров. Все они поражают уровнем детализации, а их масштабы поистине грандиозны. 

За 14 лет шоу успели увидеть зрители более 50 стран. Фестиваль побывал в США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Голландии, Италии, Литве, Эстонии, Белоруссии и многих других, пишут «Невские новости».

Легендарное шоу гигантских китайских световых фонарей привезли в Петербург

Легендарное шоу гигантских китайских световых фонарей привезли в Петербург

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