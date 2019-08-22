Пять петербургских строений признали региональными памятниками

Санкт-Петербург, 22 августа. Сразу пять исторических зданий признали памятниками регионального значения в Петербурге. Сообщается, что такое решение позволит строениям сохранить свой первоначальный вид.

Распоряжение о внесении нескольких исторических зданий Петербурга в реестр региональных памятников было подписано председателем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергеем Макаровым. Как передает «Петербургский дневник», теперь все строения сохранят внутреннее убранство и внешний вид.

Известно, что памятниками признали Конюшенный двор с домом для прислуги на Миллионной улице, два флигеля на 4-й линии Васильевского острова, Кузнечный цех бывшего заводы «Новый Лесснер» на Большом Сампсониевском проспекте и дом купца Захарова в Большом Казачьем переулке.

Конюшенный двор с домом для прислуги при дворце великого князя Михаила Николаевича сохранял свой первоначальный вид на протяжении двух с половиной веков. Флигели на Васильевском острове определяют исторический фронт застройки в этом районе Петербурга, так как они созданы из камня, в то время как главное здание – деревянное. А Кузнечный цех сохранил подлинные старинные конструкции, среди которых кирпичное заполнение, каркас и своды из бетона, фонари и лестницы.

Отметим, что теперь значительные изменения этих зданий не коснутся и сносу они точно не будут подлежать.