Беглов проверил готовность станций Фрунзенского радиуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов прибыл на станции Фрунзенского радиуса с инспекцией. Сообщается, что градоначальник оценил готовность объектов к скорому открытию.

Градоначальник Александр Беглов решил самостоятельно проверить готовность станций Фрунзенского радиуса в Петербурге. Он уточнил, что главное – безопасность пассажиров, поэтому открывать неготовые объекты точно не будут. Как сообщают «Невские новости», этот участок метро собираются ввести в эксплуатацию уже 31 августа.

Строительство уже находится на финишной прямой. Рабочие отмечают, что готовность объектов составляет 95 процентов, однако на станции «Дунайская» есть некоторые отставания. В настоящее время проводят пусконаладочные работы, в ходе которых идет взаимодействие с различными службами безопасности. Если они не примут построенные участки, то их будут дорабатывать. Беглов добавил, что за сроками никто не гонится.

Кроме того, станции продолжают благоустраивать, а системы – проверять. Длина нового участка депо составляет 5,23 километра. Запуск метро на Фрунзенском радиусе планировался еще в 2018 году, однако впоследствии был отложен несколько раз. Работы возобновили только в апреле 2019 года. Открытие этих станций является, по мнению Беглова, главной задачей города.

Станция «Проспект славы» является объектом глубокого заложения с двумя подземными вестибюлями и эскалаторными тоннелями. Она находится на перекрестке Южного шоссе и Бухаретской улицы. «Шушары» – наземная станция, которая располагается на Автозаводской улице, недалеко от пересечения с Софийской улицей. «Дунайский проспект» находится на юго-восточной стороне, где пересекаются Бухаретская улица и Дунайский проспект. Она также имеет два подземных вестибюля.