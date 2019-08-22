Петербурженку осудят за 13 налоговых преступлений

Санкт-Петербург, 22 августа. Правоохранительные органы задержали 51-летнюю петербурженку в Польше за налоговые и бухгалтерские махинации. Сообщается, что Интерпол и полиция Финляндии пытались найти ее на протяжении двадцати лет.

Уроженка Краснодарского края Светлана Демиденко, известная как петербурженка Ева Виктория Амбер и финская предпринимательница Стелла Хютти, была найдена и задержана полицией в Польше. Как сообщает «Комсомольская правда», женщина провернула 13 налоговых преступлений и несколько раз нарушила правила ведения бухгалтерского учета. На ее поимку ушло почти 20 лет.

Предпринимательницу нашли в Варшаве, куда она прилетела из Петербурга. Все эти годы она не пыталась скрываться, а наоборот, постоянно путешествовала по миру и делилась фотографиями в социальных сетях. Известно, что женщина попала в список самых опасных преступников, разыскиваемых Национальным бюро расследований Суоми.

Отметим, что Светлана начинала свою карьеру в 90-ых с продажи покрышек и шипов противоскольжения для автомобилей. Она перевозила товар из Финляндии и выдавала его на таможне за более дешевый, чем и смогла заработать свои миллионы. Сейчас срок давности преступлений уже вышел, однако ее могут осудить условно.