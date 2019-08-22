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Финал конкурса «Мой город – мои возможности» состоялся в Петербурге

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Финал конкурса «Мой город – мои возможности» состоялся в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Финальный этап кадрового конкурса «Мой город – мои возможности» состоялся в Петербурге. Сообщается, что за победу боролись 249 участников.

Открытие финала кадрового конкурса «Мой город – мои возможности» состоялся в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный» в рамках форума «Выше крыши». Всего на заключительный этап заявились 249 участников, из которых впоследствии будут отобраны 30 победителей и 100 лучших управленцев. Финалистов ждут общественная акция «Чистые игры», тренинг для асоциальных подростков и другие непростые испытания.

Как передают «Невские новости», на форуме выступил с речью генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Он поделился своими надеждами на то, что финалисты конкурса смогут не только успешно реализовать собственные идеи и добиться карьерных высот, но и поработать на благо развития страны.

Кроме того, своими мыслями о созданных участниками проектах поделилась председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействия с общественными организациями Юлия Аблец. Она считает, что все участники обладают не только добром, но и состраданием – это и стало основой реализованных идей.

Отметим, что авторы десяти лучших работ, созданных для задания «Добрый город», получили награды. Победители конкурса «Мой город – мои возможности» получат свои призы уже 23 августа.

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