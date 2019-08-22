Беглов поздравил своих подписчиков «ВКонтакте» с Днем российского флага

Санкт-Петербург, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» с Днем российского флага. Он также упомянул полетевшего на МКС робота Федора, который взял с собой триколор.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов разместил поздравительный пост в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что праздник День российского флага очень важен для народа, ведь именно под триколором ставят рекорды наши спортсмены, делают научные открытия ученые, а также совершают подвиги жители России.

Кроме того, Беглов рассказал об отправке на МКС человекоподобного робота Федора. Градоначальник отметил, что в разработке Skybot F-850, как официально называется данная модель, участвовали сотрудники Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Также Беглов добавил, что робот Федор не забыл флаг России и отправился на МКС, держа триколор в руках.