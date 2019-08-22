Музей с автомобилями Юрия Гагарина и Мэрилин Монро может появиться в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Музей автомобилей, которые принадлежали знаменитостям, планируют открыть в Петербурге. Сообщается, что среди экспонатов могут появиться средства передвижения Мэрилин Монро и Юрия Гагарина.

Азербайджанская диаспора в Петербурге хочет сделать из своей частной коллекции выставку ретроавтомобилей знаменитостей. Как сообщает «Петербургский дневник», сейчас все средства передвижения находятся во владении руководителя Азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагиф Мамишева.

Известно, что в коллекции есть автомобиль Lincoln Continental, принадлежавший Юрию Гагарину, CADILLAC Eldorado Biarritz Мэрилин Монро, который был выпущен в 1958 году, а также Mercedes-Benz W136, бывший во владении композитора Исаака Дунаевского. Всего собрано порядка 200 машин, основная часть коллекции – авто, которые ранее выставлялись в музеях Зеленогорска и Выборга.

Эксперты считают, что музей ретроавтомобилей заинтересовал бы многих петербуржцев и гостей города. Такая выставка будет также являться частной, а не государственной в случае открытия.