Состояние пострадавшей в Турции девочки обсудили на видеоконференции в Смольном

Санкт-Петербург, 22 августа. Видеоконференция медиков Петербурга с коллегами из турецкого города Денизли прошла в Смольном. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, темой для обсуждения стало состояние 12-летней петербурженки, которая пострадала при купании в бассейне отеля Турции.

Видеоконференция, прошедшая в Смольном, была посвящена состоянию двенадцатилетней петербурженки Алисы, которая получила тяжелейшие травмы во время купания в бассейне отеля. Врачи из Петербурга интересовались у своих коллег из турецкого города Денизли, в каком состоянии сейчас пострадавшая и возможна ли ее транспортировка на родину. Лечащий врач Алисы Акчай Гюргюза рассказал, что девочка находится в состоянии комы третьей степени – самой тяжелой формы.

Сообщается, что благодаря медикаментам врачам удается поддерживать артериальное давление пострадавшей с показателями 90 на 40. Зрачки ее глаз немного реагируют на свет. Кроме того, врачи отмечают положительную динамику легких. И на этом хорошие новости заканчиваются.

Лечащий врач также уточнил, что транспортировка Алисы в Петербург невозможна. Также он хочет перевести девочку в другой блок клиники, чтобы обследовать ее мозг. Один из петербургских медиков готов вылететь в Турцию, если иностранные специалисты будут не против.