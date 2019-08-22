Беглов поделился фотографиями с открытия Пионерского парка в Петербурге

Санкт-Петербурге, 22 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поделился со своими подписчиками в социальной сети «ВКонтакте» снимками с открытия Пионерского парка. Градоначальник отметил, что главными контролерами благоустройства являются дети.

Беглов посетил открытие Пионерского парка в Калининском районе Петербурга и поделился фотографиями с этого события. В социальной сети «ВКонтакте» глава города разместил пост, в котором отметил, что самый строгий контроль за благоустройством городских пространств осуществляют дети.

Известно, что парк облагораживали в рамках программы «Формирования комфортной городской среды». Теперь там установлена новая детская площадка, вазоны с цветами и урны. Также рабочие привели в порядок пешеходные дорожки и газоны, для которых использовали дренажную систему, чтобы после дождя эти зоны оставались сухими.

Отметим, что в Петербурге в этом году должны обновить еще 145 парков, скверов, садов и других общественных пространств. Благоустройство коснется и более 500 дворов.