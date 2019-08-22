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Мужчина изнасиловал свою четырехлетнюю дочь в Петербурге

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Мужчина изнасиловал свою четырехлетнюю дочь в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Житель Петербурга изнасиловал свою маленькую дочь во время купания в Финском заливе. Как сообщает источник в правоохранительных органах, девочке в этом году исполнилось только четыре года.

Вопиющий случай изнасилования произошел в городе Зеленогорске Курортного района Петербурга. Мужчина надругался над своей четырехлетней дочерью во время их купания в Финском заливе. Как сообщают «Невские новости», 34-летний петербуржец изнасиловал свою дочь от 32-летней бывшей жены.

Известно, что мама четырехлетней девочки сразу обратилась в ОМВД России по Курортному району и написала заявление на бывшего мужа. Изнасилование произошло еще 28 июля 2019 года, однако известно об инциденте стало только сегодня.

Отметим, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении насильника.

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