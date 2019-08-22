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Десятиклассник совратил 13-летнюю подругу в Петербурге

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Десятиклассник совратил 13-летнюю подругу в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Ученик десятого класса неоднократно вступал в половую связь со своей знакомой в Петербурге. Как сообщает источник в правоохранительных органах, девочка не достигла возраста согласия.

Десятиклассник петербургской школы в Московском районе Петербурга совращал свою 13-летнюю подругу. Как передают «Невские новости», об этом узнала мама девочки и написала заявление на молодого человека. Теперь его могут привлечь к ответственности за совершение действий сексуального характера со своей знакомой, которая не достигла 16-летнего возраста.

Известно, что молодые люди часто встречались в квартире 13-летней девочки и проводили там время в отсутствие родителей несовершеннолетней. Как только ее маме стало известно о том, что делают дети, пока она находится не дома, она сразу обратилась в полицию.

Отметим, что в настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 17-летнего молодого человека.

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