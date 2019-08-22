Три автомобиля столкнулись на ЗСД в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Три автомобиля столкнулись на Вантовом мосту на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Петербурге. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало, однако на место происшествия выехали спасатели и несколько бригад скорой помощи. Вероятно, кому-то все же потребовалась помощь медиков.

Ранее сообщалось об аварии с участием автомобиля такси, которая произошла в Петербурге. В ДТП пострадали четыре человека.