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Четыре человека пострадали в ДТП с такси в Петербурге

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Четыре человека пострадали в ДТП с такси в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей, в том числе машины такси, в Петербурге. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Участниками ДТП стали автомобили Datsun, Volkswagen (такси) и ВАЗ 2107. По предварительной версии, виновником аварии является водитель такси.

Травмы получили две девочки и две женщины. Все пострадавшие госпитализированы. На место ДТП выезжали сотрудники различных спецслужб.

Ранее сообщалось о массовой аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга. Здесь столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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