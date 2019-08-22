Четыре человека пострадали в ДТП с такси в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей, в том числе машины такси, в Петербурге. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места ДТП.

Авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников. Участниками ДТП стали автомобили Datsun, Volkswagen (такси) и ВАЗ 2107. По предварительной версии, виновником аварии является водитель такси.

Травмы получили две девочки и две женщины. Все пострадавшие госпитализированы. На место ДТП выезжали сотрудники различных спецслужб.

Ранее сообщалось о массовой аварии, которая произошла в Красносельском районе Петербурга. Здесь столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус.