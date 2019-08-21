Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем российского флага

Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил всех жителей города с российском праздником – Днем государственного флага. Градоначальник отметил, что триколор является гордостью нашей страны и олицетворяет ее свободу.

Градоначальник Петербурга поздравил жителей города с замечательным праздником – Днем государственного флага России. Как передают «Невские новости», Беглов считает триколор одним из главным символов нашей родины. Он подчеркнул, что российский флаг олицетворяет величие страны, ее свободу и твердость народного духа.

Вместе с тем, глава Петербурга отметил, что национальный флаг позволяет людям почувствовать гордость за свою страну и за ее бесчисленные достижения. Триколор, по его мнению, служит толчком к движению каждого жителя страны только вперед и труду во имя светлого будущего.

Беглов добавил, что долгом жителей России являются добросовестный труд, бережное отношение к родному знамени и защита интересов Отечества. Градоначальник пожелал каждому петербуржцу новых свершений, оптимизма и мира.