Герой чеченской войны водрузил на Эльбрусе флаг Ленинградской области

Нальчик, 21 августа. Кавалер ордена Мужества, майор в отставке Николай Евтух с сослуживцами по отряду «Тайфун» и соратниками поднялись на самую высокую европейскую гору. Они водрузили на вершине Эльбруса флаг Ленинградской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Этот подъем был давней мечтой героя второй чеченской кампании, осуществить задуманное ему помог «Союз дорожников Ленобласти». НКО оказала команде Евтуха организационную поддержку, а исполнительный директор союза совместно с майором водрузил на вершине Эльбруса флаг 47 региона.

В группу из восьми человек вошли участники из Санкт-Петербурга, Астрахани и Краснодара, к вершине команда поднималась почти неделю. Только акклиматизация заняла три дня: человеческий организм должен адаптироваться и привыкнуть к горному воздуху и скачкам давления. Восхождение началось с высоты 3 450 метров, причем погода встретила покорителей Эльбруса неприветливо — метелью и шквалистым ветром до 40 метров в секунду.

Сейчас команда уже завершила спуск с горы и вечером 21 августа прибудет в Петербург.

Напомним, Николай Евтух и его отряд «Тайфун» обрели славу в марте 2000 года, когда внесли колоссальный вклад в освобождение села Комсомольское от банды Руслана Гелаева. Этот эпизод стал одним из ключевых поворотов второй Чеченской войны. После ожесточенных боев погибли несколько офицеров. Евтух пытался вынести из боя тело погибшего товарища, но сам был тяжело ранен.