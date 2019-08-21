Тихонова превратила митинг жителей в Малиновке в предвыборную акцию

Санкт-Петербург, 21 августа. Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Надежда Тихонова использовала согласованный митинг местных жителей в парке Малиновка в Красногвардейском районе города для агитации за свою кандидатуру.

В среду в парке Малиновка, который расположен в Красногвардейском районе Петербурга, прошел санкционированный с петербургскими властями митинг в защиту зеленой территории. Тихонова, которая значится заявителем публичного мероприятия, использовала его для проведения своей агитационной кампании.

Согласно данным заявки, на митинг должны были прийти около 700 человек, однако реальные цифры значительно ниже. Как передает корреспондент «Невских новостей» в парке собралось не больше ста участников. Многие из них держат в руках плакаты с лозунгами в защиту территории. Однако, примечательно, вопрос со строительством храма уже давно решен. Его строить в парке Малиновка не будут.

Участники митинга собирали подписи против застройки парка, а Надежда Тихонова активно фотографировалась с неизвестными молодыми людьми с огромными головами кроликов. Посетители парка интересовались, что кандидат в губернаторы делает на митинге. Сама Тихонова старательно убеждала участников, что организовала мероприятие публичного характера именно она.

Участники митинга заявляют о необходимости внести парк в перечень территорий ЗНОП. Кроме того, они выступают против застройки зеленой зоны. Однако еще в понедельник врио губернатора Петербурга Александр Беглов подготовил соответствующие документы и направил их в петербургское Законодательное собрание. В ближайшее время парламентарии рассмотрят вопрос включения парка в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата на пост губернатора города: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», Надежда Тихонова от «Справедливой России».