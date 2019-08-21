Активисты призвали петербуржцев решать проблемы самостоятельно

Санкт-Петербург, 21 августа. Активисты выступили на митинге в петербургском парке «Малиновка». Сообщается, что они призвали горожан не только выходить на митинги с протестами, но и самостоятельно решать проблемы, связанные с благоустройством.

Один из участников митинга со сцены посоветовал петербуржцам не протестовать, а созидать, то есть брать решение проблем в свои руки. Как передают «Невские новости», парку «Малиновка» необходимы, прежде всего, не протестные акции, а благоустройство, которым может заняться каждый житель Петербурга.

Молодой человек, выступивший с таким заявлением на митинге, прошедшем в Красногвардейском районе Петербурга, призвал горожан заняться облагораживанием парковой территории своими руками. Петербуржец рассказал, что он обновил ранее облупленные и разваливающиеся футбольные ворота в парке «Малиновка». Вместе с друзьями он заменил сетку и покрасил конструкцию. Кроме того, он посоветовал другим заняться установкой турников и баскетбольного кольца, чтобы создать спортивную зону на территории парка.

Отметим, что власти уже начали заниматься благоустройством «Малиновки». На сегодняшний день там появились новые скамейки и биотуалеты, а также в парке было решено не начинать строительство нового храма, а территорию внести в реестр зеленых насаждений.