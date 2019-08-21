Эксперты считают, что власти Петербурга защитили местные парки от застройки

Санкт-Петербург, 21 августа. Власти Петербурга прислушались к горожанам и защитили ключевые парки от застройки. Сообщается, что в дальнейшем вовлеченность петербуржцев в обсуждение будущих проектов по благоустройству городских территорий должна только возрасти.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов решил внести парк «Малиновка» Красногвардейского района в список зеленых насаждений общего пользования, чтобы предотвратить застройки на его территории в будущем. Также глава города подписал запрет на строительство океанариума и торгового центра в купчинском парке Интернационалистов, защитил от планирующийся строительных работ парк в устье Смоленский на Васильевском острове и Муринский парк.

Как передает ТАСС, власти Петербурга открыты к диалогу с местными жителями и активно принимают их инициативы по благоустройству городских пространств. Член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов Олег Манов уверен, что программа по облагораживанию территорий города будет во многом опираться на мнение жителей Петербурга. На данный момент власти получили свыше 10 тысяч обращений, которые обязательно будут рассмотрены в ближайшее время.

Основной задачей для петербургских властей в настоящее время является создать комфортные условия в городском пространстве для жителей мегаполиса. Поэтому мнение самих горожан необходимо для принятия важных решений, касающихся благоустройства. Сейчас многие горожане хотят видеть больше зеленых насаждений и открытых зон отдыха с газонами на территории Петербурга.

Отметим, что власти города выделили из бюджета 4 миллиарда рублей на благоустройство общественного пространства в 2019 году. Кроме того, еще 2 миллиарда рублей поступили на облагораживание территорий из средств муниципалитетов. На данный момент 48 скверов, парков и садов, а также 500 дворов стоят в очереди на обновление. Кроме того, по программе благоустройства будут изменены еще около сотни общественных территорий.