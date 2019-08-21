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Полицейские проверили около 600 мигрантов на Софийской овощебазе

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Полицейские проверили около 600 мигрантов на Софийской овощебазе

Санкт-Петербург, 21 августа. Сотрудники полиции провели рейд на Софийской овощебазе в Петербурге. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, правоохранительные органы проверили документы у 600 мигрантов и выявили нарушителей.

Полицейские проверили документы порядка 600 работников Софийской овощебазы в петербургском Купчино. Профилактический рейд, как передает «Петербургский дневник», совершался с целью выявления нелегальных мигрантов.

Проверка выявила около 120 административных нарушений на овощебазе, большая часть которых связана с нарушениями миграционного законодательства. Известно, что некоторыми торговцами были не соблюдены правила въезда и пребывания на территории российского государства.

Отметим, что задержанным может грозить уголовное привлечение по соответствующей статье. На данный момент правоохранительные органы продолжают проверять всех пойманных нелегальных мигрантов.

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