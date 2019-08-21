Пулково может перестать обслуживать рейсы авиакомпании «Россия»

Санкт-Петербург, 21 августа. Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание рейсов «России». Как сообщает пресс-служба перевозчика, такие меры могут быть приняты из-за крупной задолженности авиакомпании.

Оператор международного аэропорта «Пулково» в Петербурге заявил, что авиакомпания «Россия» задолжала им 123 миллиона рублей. Как передает «Интерфакс», официальное уведомление о просроченной оплате услуг пришло компании еще 8 августа, также за несколько дней до этого ВВСС предупреждал о долге, однако выплата так и не поступила.

Авиакомпания уверяет, что никакой задолженности не было еще в июле. Представители «России» утверждают, что раньше таких проблем никогда не возникало, а все платежи вносились вовремя.

По мнению сотрудников авиакомпании, менеджмент «Пулково» может разрушить все приложенные усилия по увеличению количества петербургских пассажиров и развитию сети маршрутов. В настоящее время руководство «России» делает все возможное, чтобы сохранить отношения с аэропортом и не сорвать свои рейсы.

Отметим, что оператор «Пулково» уже ввел предоплату для всех авиакомпаний за наземное обслуживание рейсов. Чтобы совершать опалу после полученных в аэропорту услуг, компания должна иметь пассажиропоток от 480 тысяч человек в год и прирост на 10% каждый год, а также не иметь задолженностей.