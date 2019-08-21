Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о пользе проекта «Навигатор профессий», который начал работать в декабре 2018 года. По словам политика, школьникам на всех этапах обучения и выбора профессии важно иметь ресурс, где можно получить информацию о профессиях, требованиях, необходимом образовании и, конечно, о заработной плате.

Беглов рассказал о пользе проекта «Навигатор профессий» для школьников. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы, первые вопросы касательно выбора будущей специальности встают перед детьми в девятом классе. От того, какое направление выберет ребенок, зависит его дальнейшая жизнь, а также выбор предметов для экзаменов для поступления. Как пишет издание «Невские новости», Беглов напомнил, что в навигатор можно зайти и посмотреть, в каких учебных заведениях можно получить нужные для профессии знания.

Какие программы существуют в городе, где я буду работать, смогу ли я устроиться, сколько я буду получать за эту профессию?» — перечислил возможные вопросы абитуриентов Беглов.

В апреле 2019 года Беглов рассказал школьникам о проекте «Навигатор профессий». Врио губернатора Петербурга провел открытый урок, посвященный будущему города.

Александр Беглов встретился с учениками лицея №373 в Московском районе. Темой урока стало «Будущее Санкт-Петербурга». Школьникам рассказали о развитии города, а также о перспективах для молодежи. Беглов обратил внимание школьников на программу «Навигатор профессий». Этот проект помогает абитуриентам выбрать учреждение высшего и специального образования, потенциальное место работы. «Навигатор профессий» запустят 1 сентября.

Напомним, на специальном сайте есть разделы «Кем стать», «Где учиться» и «Где работать». Врио губернатора отметил, что пока не все выпускники знают об этой возможности. Он поручил провести открытые уроки и рассказать о проекте.

«Вопрос профориентации очень важен. Этот проект — возможность увидеть, что предлагает жизнь. Предположим, я увлекаюсь математикой, я могу просмотреть технические вузы, которые есть в Петербурге, а затем предприятия, на которых такие специалисты востребованы», — прокомментировала глава комитета по образованию Жанна Воробьева.

Она добавила, что навигатором могут воспользоваться и родители школьников. В нем собрана самая актуальная информация о профессиях.