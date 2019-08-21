Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов в ходе работы по благоустройству городских парков опирается на мнение горожан, что дает положительные результаты, заявил депутат Законодательного собрания Северной столицы, член комиссии по экологии и природопользованию Константин Чебыкин.

Эксперт заявил, что при решении проблем Петербурга Беглов прислушивается к горожанам. Он напомнил, что на протяжении нескольких лет в Северной столице решалась судьба парка «Малиновка», который располагается в Красногвардейском районе города: местные жители выходили на митинги против его застройки, однако эти мероприятия не были эффективны. На минувшей неделе Беглов посетил парк и смог решить проблему. Там были установлены скамейки, биотуалеты, урны, в местные пруды запустили полторы тысячи карпов и карасей.

Как пишет «НьюИнформ», Беглов выступил с законодательной инициативой о включении территории парка в реестр зеленых насаждений общего пользования.

17 августа глава Петербурга Александр Беглов приехал в парк «Малиновка» Красногвардейского района. Там он не только пообщался с местными жителями, но и помог высадить клены, а также пообещал решить вопрос о признании парка зоной зеленых насаждений в ближайшее время.

Врио губернатора посетил петербургский парк «Малиновка» и пообщался с жителями Красногвардейского района, которые попросили Беглова не застраивать территорию любимого ими парка, а признать ее зоной зеленых насаждений. Также были озвучены главные недостатки парка — это нехватка фонарей и скамеек. Беглов даст официальное распоряжение заняться реконструкцией парка уже в понедельник, а также решит вопрос о строительстве еще одного храма в «Малиновке».

Беглов решил, что присуждение парку статуса зеленого насаждения и отмена строительства храма сделают Петербург комфортнее, так как наличие в городе зон отдыха необходимо для удобства горожан. Кроме того, глава города помог жителям Красногвардейского района высадить клены на территории парка. Дерево, высаженное градоначальником, назвали «Порядочным», но петербуржцы решили в будущем присудить растению имя Александр в честь Беглова.

Также Беглов пообщался с местными рыбаками и предложил запустить в парковые пруды карасей, карпов и других крупных рыб. Отметим, что новые вазоны с цветами и скамейки должны появиться в парке в самое ближайшее время.

В парке «Малиновка» в Петербурге по поручению Беглова установили скамейки и урны. Как пишет издание «Невские новости», местные жители рассказали, что рады новым удобным скамейкам и урнам, которые теперь есть в парке. По словам одной из жительниц, со скамейками стало намного удобнее. При этом она уточнила, что скамейки часто двигает молодежь, которая любит сидеть вечерами в парке. Другая жительница подчеркнула, что скамеек ждали долго, однако мест для сидения и урн сейчас достаточно.

8 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил о начале второго этапе голосования за будущее арт-парка на проспекте Добролюбова, создаваемого вместо судебного квартала. Архитектор, член Градостроительного совета при правительстве Петербурга Сергей Орешкин отметил важность участия петербуржцев в этом проекте.

Выступая на «Радио России», временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов напомнил, что в ходе первого этапа голосования петербуржцы выбрали название арт-парка — «Тучков буян», а теперь горожанам предстоит выбрать тематическое наполнение общественного пространства.