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Петербуржец прячет сыновей от бывшей жены за границей

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Петербуржец прячет сыновей от бывшей жены за границей

Санкт-Петербург, 21 августа. Житель Петербурга скрывает двоих сыновей от бывшей жены за границей. Сообщается, что дети проживают с отцом, несмотря на вердикт суда.

Петербуржец Андрей Зайцев, бывший директор Музея уличного искусства, увез двоих детей пяти и семи лет за границу и не возвращает их экс-жене, с которой по решению суда должны проживать сыновья. Мужчина вывез мальчиков за рубеж еще два года назад и остался там вместе с ними без согласия их матери.

Известно, что Зайцев возвращался вместе с двумя сыновьями в Россию из-за ограничения водительских прав. Однако после того, как проблема была решена, он вновь забрал детей за границу. Мальчики не видели свою мать, как сообщает RT, с октября 2017 года. Тогда женщина подписала согласие на выезд мальчиков, потому что эта поездка была обговорена с отцом мальчиков.

Бывшая жена Андрея Зайцева Юлия Шик сумела добиться запрета на выезд детей из страны и объявления их в федеральный розыск. Кроме того, она создала петицию в свою поддержку, которую подписали уже множество человек. Однако Зайцев уверен, что с ним дети растут в благополучии и безопасности.

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