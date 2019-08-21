Беглов поручил установить комфортные детские площадки в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов решил, что городу не хватает удобных детских площадок. Сообщается, что он обязательно займется созданием комфортных зон не только для детей, но и для пожилых людей.

Градоначальник побывал на открытии Пионерского парка в Петербурге и осмотрел проделанную там работу по благоустройству. Особенно, как передают «Невские новости», ему понравилась установленная там детская площадка. Беглов считает, что такие зоны для маленьких жителей Петербурга необходимо оборудовать по всему городу.

Известно, что приоритетной задачей для петербургских властей является создание комфортной городской среды. В связи с этим благоустройство парковых зон выполняется в Петербурге повсеместно. Кроме того, бюджет следующего года формируют с учетом нужд на обустройство городских общественных пространств.

Отметим, Беглов считает необходимым создать удобные условия не только для детей. Он также хочет создать специальные зоны для молодежи и представителей старшего поколения, чтобы они чувствовали себя комфортно в городских парках.