Беглов посетил открытие Пионерского парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов приехал на открытие Пионерского парка. Сообщается, что данная зона отдыха была благоустроена по программе «Формирование комфортной городской среды».

Беглов посетил Пионерский парк в Калининском районе Петербурга после комплексного благоустройства и осмотрел проделанную работу. Градоначальник предложил не только увеличить количество скамеек, но и создать отдельные зоны для пожилых людей и молодежи. Как сообщают «Невские новости», на открытии также присутствовали члены городского правительства.

Глава Петербурга заметил, что на территории парка не хватает биотуалетов, которые необходимо установить в ближайшее время. По его словам, для детей это является особой зоной, а к маленьким жителям города нужно относиться с уважением и прислушиваться к их нуждам.

Власти города на данный момент занимаются благоустройством многих городских пространств, так как именно это волнует петербуржцев больше всего по результатам опроса в рамках проекта «Родной район». Теперь городские парки переделывают с точки зрения удобства и озеленяют, в частности, высаживают деревья, засевают газоны. Инфраструктуре парков уделяется особое внимание, поэтому власти стараются установить новые спортивные и детские площадки, а также поставить скамейки и оборудовать зоны отдыха.

Отметим, что такое благоустройство ждет петербургский парк Сахарова уже в следующем году. Однако в нем необходимо проделать более серьезные работы, которые предотвратят постоянное размытие дорог грунтовыми водами.