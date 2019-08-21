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Новый аппарат по выявлению раковой опухоли появился в клинике Петербурга

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Новый аппарат по выявлению раковой опухоли появился в клинике Петербурга

Санкт-Петербург, 21 августа. Уникальный программно-аппаратный комплекс автоматического картрирования человеческого тела появился в кожно-венерологическом диспансере Петербурга. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, с помощью этого оборудования можно выявить раковую опухоль.

Новый аппаратный комплекс установили в диспансере Василеостровского района Петербурга. Уникальное оборудование позволяет сфотографировать тело человека с разных ракурсов и определить злокачественную опухоль, если она присутствует в организме. Врач-онколог анализирует результаты проверки аппаратным комплексом и ставит диагноз пациенту.

Новый аппарат по выявлению раковой опухоли появился в клинике Петербурга

По словам медиков, благодаря данному комплексу можно выявить онкологическое заболевания даже на ранней стадии, что сделает дальнейшее лечение проще и быстрее. На сегодняшний день оборудование работает только в тестовом режиме. Однако уже с октября 2019 года его будут использовать на постоянной основе.

Отметим, что теперь городская программа по диагностике раковых заболеваний кожи будет реализовываться намного эффективнее.

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