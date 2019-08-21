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Пробный запуск электропоезда прошел в Ленобласти

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Пробный запуск электропоезда прошел в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 августа. Пробный запуск электропоезда прошел в Кудрово Ленинградской области. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, тестовый прогон прошел без людей в вагонах.

Электропоезд, который будет следовать по пути Ладожский вокзал – Кудрово, должен быть официально запущен уже в ближайшее время. Сегодня прошел пробный запуск электрички по железной дороге в районе Ленинградской области. Известно, что тестовый прогон прошел без людей в вагонах поезда.

Запуск электрички от Кудрово до Ладожского вокзала улучшит транспортную доступность в Заневском городском поселении Ленинградской области и поможет местным жителям сократить путь до центра Петербурга.

Отметим, что по этим путям ходили только грузовые составы. Однако в скором времени по этой дороге будет ходить новый электропоезд.

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