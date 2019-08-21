Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Администрация Беглова смогла снизить коммунальные тарифы в Петербурге

52
0 Оставить комментарий

Администрация Беглова смогла снизить коммунальные тарифы в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым смогла не только остановить рост тарифов ЖКХ в городе, но даже снизить их. Об этом в среду заявил политолог Марат Баширов.

«Это результат коллективной работы администрации Петербурга, а также ресурсоснабжающих организаций. Интересно, что снижение тарифов не снизило инвестиционную привлекательность предприятий. Тарифы снизились, а надежность не упала», — пояснил он порталу «Экономика сегодня».

По его словам, городские власти провели масштабный аудит, в ходе которого было установлено, что ряд снабжающих организаций совершали избыточные траты, которые впоследствии включались в тариф. Кроме того, они обслуживали кредиты, которые не имели отношения к производственной деятельности. На повышение стоимости услуг ЖКХ также влияли посредники, которые участвовали в закупках. Все эти траты были исключены из тарифных заявок, в результате чего тарифы снизились.

infox - new
Источник: Экономика сегодня
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров