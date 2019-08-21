Администрация Беглова смогла снизить коммунальные тарифы в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Администрация Петербурга во главе с Александром Бегловым смогла не только остановить рост тарифов ЖКХ в городе, но даже снизить их. Об этом в среду заявил политолог Марат Баширов.

«Это результат коллективной работы администрации Петербурга, а также ресурсоснабжающих организаций. Интересно, что снижение тарифов не снизило инвестиционную привлекательность предприятий. Тарифы снизились, а надежность не упала», — пояснил он порталу «Экономика сегодня».

По его словам, городские власти провели масштабный аудит, в ходе которого было установлено, что ряд снабжающих организаций совершали избыточные траты, которые впоследствии включались в тариф. Кроме того, они обслуживали кредиты, которые не имели отношения к производственной деятельности. На повышение стоимости услуг ЖКХ также влияли посредники, которые участвовали в закупках. Все эти траты были исключены из тарифных заявок, в результате чего тарифы снизились.