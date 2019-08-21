Системы оповещения проверили в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Работу систем оповещения проверили в Петербурге. Корреспондент Федерального агентства новостей записал видео с учебной тревоги в городе.

Проверка системы централизованного оповещения прошла днем в Петербурге. Как и сообщали ранее, учебный сигнал продлился не более десяти минут. Как и сообщалось ранее, система сработала в 11.30 и продолжала звуковое оповещение до 11.40.

Специалисты системы оповещения проверили устройства информирования, уличные громкоговорители и электромеханические сирены, которые расположены на зданиях по всему городу.

Отметим, что система централизованного оповещения охватывает крупные транспортные магистрали и жилые районы Петербурга. Громкий сигнал был подан на все существующие средства осведомления граждан о надвигающейся опасности. Успешная проверка завершилась спустя десять минут после начала.