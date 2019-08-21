Полторы тысячи карпов и карасей запустили в пруды петербургского парка Малиновка

Санкт-Петербург, 21 августа. Полторы тысячи карпов и карасей теперь живут в прудах парка Малиновка в Петербурге. Сообщается, что глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин вместе с жителями запустил рыб в водоемы.

Глава Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин выполнил обещание градоначальника Александра Беглова о запуске крупных рыб в пруды парка Малиновка. Такое решение было принято после общения врио губернатора с рыбаками, которые каждое утро удят на берегах прудов.

Разумишкин приехал в районный парк и запустил в пруды карпов и карасей вместе с местными жителями. Как сообщают «Невские новости», вместе с главой района в Малиновку приехали и эксперты, которые рассказали, как уберечь рыб от гибели в период зимних холодов. Для карасей и карпов пообещали сделать лунки, чтобы они смогли успешно перезимовать.

Отметим, что парк должны благоустроить в ближайшее время по решению главы города Александра Беглова. Первые скамейки в Малиновке поставили еще 18 августа. Кроме того, по словам Разумишкина, в парке уже натянули новые сетки на футбольном поле, а в скором времени здесь появится новое освещение и большее количество скамеек.