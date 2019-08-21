Количество туристов из Латинской Америки увеличилось в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 августа. Жители Латинской Америки стали охотнее приезжать в Петербург. Как сообщает председатель Комитета по развитию городского туризма Евгений Панкевич, количество бразильских туристов увеличилось на 30%.

Число туристов из Латинской Америки в Петербурге выросло в этом году, причем самый большой процент составили бразильцы – 30%. Как передает «Петербургский дневник», с начала года увеличился поток не только латиноамериканцев, но и итальянцев, которых в этом году приехало в Северную столицу на 40 процентов больше.

Кроме того, в Петербург приезжают туристы из Финляндии, Германии и Китая. Евгений Панкевич считает, что увеличение наплыва иностранцев связано с хорошим проявлением города как туристического на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Китайские туристы, по мнению председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, являются очень активными. Поток жителей Поднебесной растет в Петербурге с 2014 года, а в этом году увеличился на 31 процент, по сравнению с прошлым.