Беглов анонсировал открытие семи новых станций петербургского метро к 2025 году 

Санкт-Петербург, 21 августа. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что уже к 2025 году петербургский метрополитен «подрастет» на семь новых станций.

«В сентябре мы открываем три станции Фрунзенского радиуса метро, и за пять лет построим еще семь», — заявил Беглов.

Напомним, речь идет о трех станциях Фрунзенского радиуса: «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы».

По словам градоначальника, в 2022 году петербургские власти намерены ввести в эксплуатацию «Казаковскую» и «Путиловскую» станции на Красносельско-Калининской линии. Сейчас комитет по госзаказу города выбирает подрядчика, который должен к сентябрю 2023 года разработать проект еще четырех новых станций этой же линии.

Как сообщалось ранее, в середине июля строители провели пробный запуск поезда на участке Фрунзенского радиуса. Начался заключительный этап работ на трех новых станциях, строители объединяют участок Фрунзенского радиуса с метрополитеном.