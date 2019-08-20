Беглов проверил новую школу в Калининском районе перед 1 сентября

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал новую школу №619 на Кондратьевском проспекте, которая готовится к открытию с 1 сентября.

Школа в Калининском районе рассчитана на 825 мест, здесь появится сразу пять первых классов. Также откроют набор со второго по восьмой классы. А 9–11-е классы наберут в будущем учебном году.

Новая школа будет работать по гимназической и лицейской программам. Учителя планируют проводить для детей дополнительные внеклассные занятия.

Учащиеся попробуют себя в роли журналистов благодаря кружкам о телевидении и издательстком деле. Беглов осмотрел образовательные классы, лабораторию, спортивный зал, бассейн и остался доволен качеством объекта.

Напомним, что строительство ЖК «Комфорт» в Калининском районе стартовало в 2015 году. Секционный дом ввели в эксплуатацию в конце 2018 года. Рядом появилась общеобразовательная школа, пишут «Невские новости».

Ранее Беглов встретился с коллективом предприятия «Мостотест». Он рассказал о льготах по Единой карте петербуржца.