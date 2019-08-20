Беглов рассказал об увеличении числа услуг по карте петербуржца

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с коллективом предприятия «Мостотрест».

Представители предприятия показали Беглову спецтехнику и как работает система разводки мостов. После осмотра оборудования врио губернатора пообщался с сотрудниками.

Беглов рассказал о возможностях Единой карты петербуржца (ЕКП). По его словам, к 2025 году 70% всех городских услуг жители смогут получать в электронном виде по этой карте.

В настоящий момент владельцы ЕКП оплачивают проезд в метро по льготному тарифу.

«По карте «Мир» до конца года акция — 35 рублей, а по единой карте петербуржца — 30 рублей», — уточнил Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Ранее Беглов подписал постановление о предоставлении бесплатной юридической помощи людям предпенсионного возраста. Он также рассказал о популярности среди петербуржцев службы социальных участковых.