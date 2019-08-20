Милонов осудил пожаловавшихся на полицию «микрострадальцев»-кандидатов в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 августа. Выдуманное нападение полицейского на кандидата в муниципальные депутаты МО «Ульянка» Елену Кондрашову — скандальный пиар, считает депутат Государственный думы Виталий Милонов.

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело по обращению Кондрашовой. Ранее она обратилась в ведомство с заявлением о нападении сотрудника полиции на нее. Позже иск о защите чести и достоинства к ней подал полицейский, на которого пожаловалась кандидатка.

О случившемся со слов сына кандидата сообщил блогер Красимир Врански на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, во время раздачи агитматериалов в поддержку Кондрашовой полицейский подошел к волонтеру в сопровождении кандидата в мундепы от КПРФ. Выдвиженец от «Партии Роста» снимала разговор на телефон, из-за чего полицейский якобы ударил ее в живот и вырвал смартфон.

Аналогичная версия событий появилась на сайте издания «МБХ-медиа», которое принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Данное СМИ выпустило новость с утвердительным заголовком «В Санкт-Петербурге полицейский напал на кандидата в муниципальные депутаты», позднее эту новость распространили и другие петербургские издания.

В то же время Следственный комитет, проведя проверку, заявил, что информация о нападении на кандидата в муниципальные депутаты не соответствует действительности.

Милонов, комментируя якобы нападение полицейского на Кондрашову, заявил, что эта вымышленная история могла стать фундаментом для пиар-кампании. Парламентарий не верит, что сотрудник правоохранительных органов мог ударить кандидата в мундепы. Он также заметил, что у «пострадавшей» нет никаких доказательств.

«Люди там, к сожалению, пытаются набрать определенные очки через такой скандальный пиар. Это модно. Якобы кого-то в живот в Москве били. Тут же у нас появляются микрострадальцы, которых тоже обидели. Естественно, виноватыми назначается полиция», — сказал член Госдумы в беседе с «Политикой сегодня».

Примечательно, что параллели с Москвой проводит и сама Кондрашова. Она в комментарии «Бумаге» назвала себя «независимым кандидатом», в то время как идет на выборы от «Партии Роста».

На депутатство в 76-м многомандатном округе МО «Ульянка» претендуют: Никита Иванов, Никита Кириллов, Николай Набережнев, Денис Сергеев. Также баллотируются Анастасия Горина, Роман Кубий, Светлана Леонтьева, Лариса Сидор, Валерий Андреев, Наталья Господинова, Игорь Куричкис, Надежда Соснина, Наталья Степанова, Дарья Дрожжина, Полина Претро, Светлана Уткина и Игорь Шлыков.