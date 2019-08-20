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Беглов предложил увеличить срок контрактов на ремонт дорог

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Беглов предложил увеличить срок контрактов на ремонт дорог

Санкт-Петербург, 20 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил перейти на трехлетние контракты с подрядчиками, которые занимаются ремонтом дорог.

Александр Беглов принял участие в заседании правительства в Смольном. Он поднял тему развития транспортной инфраструктуры.

По словам главы профильного комитета Сергея Харлашкина, сейчас ситуация с подрядными организациями нормализовалась.

«Надо учесть, что у нас сейчас хорошие подрядчики», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Он добавил, что можно внедрить новый стандарт с сентября. Беглов поставил задачу повысить гарантийный срок работы, чтобы к 2020 году 71% дорог были в хорошем состоянии.

По мнению Харлашкина, выполнение такого плана вполне реально. Нужно перейти на новые технологии с использованием надежных материалов.

Ранее Беглов рассказал, каким образом власти находят компромисс между горожанами и инвесторами.

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